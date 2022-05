Adi Hütter: Zwei Siege gegen die Bayern waren zu wenig

Doch die große Begeisterung konnte Adi Hütter trotzdem nie entfachen. Wahrscheinlich war auch die Bürde der Ablösesumme zu groß. Von einem Trainer, der vom Ligakonkurrenten Frankfurt um 7,5 Millionen Euro (!) losgeeist wurde, erwarten sich die Fans zwangsläufig Wunderdinge und Titel.

Am Ende bleibt die vorzeitige Trennung, erst zum zweiten Mal übrigens in der erfolgreichen Trainerlaufbahn von Adi Hütter, der zuvor nur in Altach vorzeitig den Stuhl räumen musste. Der Blick auf den Punkteschnitt verdeutlicht, dass es ihm bei Gladbach nicht so gelang, seinen Fußball zu etablieren. 1,38 Punkte sammelte er im Schnitt, bei seinem Ex-Klub Frankfurt waren es noch 1,65 gewesen.