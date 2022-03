Achtelfinale: Für den LASK geht es in Prag um (weitere) Millionen

Die Ausgangslage ist eindeutig: Da ein aktueller Tabellenführer, der im vergangenen Monat alle sechs Spiele gewonnen hat und vor einem Jahr in der Europa League im Viertelfinale sogar Arsenal mit einem 1:1 in London fordern konnte. Auf der anderen Seite der LASK, der 2022 nur eines von fünf Pflichtspielen gewinnen konnte und den angepeilten Sprung in die Meistergruppe klar verpasst hat. Alles klar also vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Conference League in Prag von Slavia gegen die Linzer (18.45 Uhr/ live Servus TV)?