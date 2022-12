WM-Achtelfinale in Katar live: So steht es bei Japan gegen Kroatien

Die "Samurai Blue" peilen ihr erstes WM-Viertelfinale überhaupt an. Ob sie auch die routinierten Kroaten, die in Katar noch unbesiegt sind und erst einen Gegentreffer kassiert haben, überraschen können, wird sich im Al Janoub Stadium von Al Wakrah weisen. "Kroatien ist ein Land, das viele sehr gute Fußballer hat. Sie sind nicht umsonst WM-Zweiter. Sie sind sehr clever. Sie sind sehr flexibel und kennen sich mit K.o.-Spielen aus", sagte Japans Teamchef Hajime Moriyasu am Sonntag.