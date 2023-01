AC Milan nach Heimblamage gegen Sassuolo im Krisenmodus

Titelverteidiger AC Milan hat am Sonntag in der italienischen Serie-A den nächsten schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die "Rossoneri" blamierten sich am Sonntag zu Hause gegen Sassuolo mit 2:5 und liegen bei einem Spiel mehr vorerst zwölf Punkte hinter Tabellenführer SSC Napoli auf Rang vier. Nach der vierten Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen steigt auch der Druck auf Trainer Stefano Pioli. Weiter im Tiefflug befindet sich auch Juventus Turin.