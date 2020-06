Absturzgefahr: Rapid muss Platz drei und die Millionen retten

Nach dem direkten Vergleich mit den Bullen und dem Verlust des zweiten Platzes klingt es unglaublich: Rapid war bis zum 2:7 das erfolgreichste Team des Fußball-Jahres. Erst durch das Heimdebakel ist Rapid in der Jahrestabelle 2020 mit 20 Punkten hinter Salzburg (21) und den LASK (22) zurückgefallen. Der Ansatz von Trainer Didi Kühbauer wirkt so gesehen realistischer, als er direkt nach dem 2:7 geklungen hat: „So eine Partie hat jede Mannschaft irgendwann einmal. Wir werden in einer bis dahin sehr guten Saison deswegen sicher nicht alles infrage stellen.“