Abstiegskampf zwischen Ried und Altach: Matchball im Ländle-Derby

Wer muss den bitteren Gang in die zweite Liga antreten? In der Qualifikationsgruppe wird es heute, Samstag, spannend. Schafft es Altach in der vorletzten Runde ans rettende Ufer? Oder kann sich Ried noch einmal heranpirschen und den Kampf gegen den Abstieg bis zum letzten Spieltag offenhalten?