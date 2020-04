Abstieg von St. Pölten nach Abbruch? "Wir müssten aktiv werden"

Droht St. Pölten nach der einjährigen Transfersperre durch die FIFA die zweite, noch schmerzvollere Niederlage am grünen Tisch? Wenn die Bundesliga-Saison abgebrochen werden muss und – so wie es Tabellenführer LASK will – voll gewertet wird, heißt der Absteiger SKN.

Manager Andreas Blumauer hält dagegen: „Unsere Juristen sagen, dass es nach einem Abbruch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Absteiger geben kann.“ Dieser Sichtweise schließen sich viele Rechtsvertreter an.

Klage als Folge

Allerdings wurde auch die Transfersperre für unrealistisch angesehen. „Es wäre dramatisch. Wir müssten aktiv werden, wenn es doch so kommt“, kündigt Blumauer eine von den vielen Klagen an, die ÖFB-Präsident Windtner bei einem Saisonabbruch befürchtet.