Abschied mitten in der Saison: Florian Mader beendet die Karriere

Der Tiroler war fast zwei Jahrzehnte lang im Profigeschäft und spielte für Wacker Innsbruck, Altach, Ried, Austria, SKN St.Pölten und zum Abschluss noch in Wattens. Das sportliche Highlight war neben vier Aufstiegen der Meistertitel mit der Austria in der Saison 2012/'13. Der emotionale Höhepunkt war aber ein anderer. "Das Relegationsspiel 2003 mit Wacker in der dritten Liga gegen Schwechat. Da war das Tivolistadion ausverkauft, das war ein ganz besonderer Moment."

Zukunft im Fußball

Der zweifache Familienvater wird dem Fußball treu bleiben. Mader absolviert einen Trainerkurs und eine Management-Ausbildung an der FH Burgenland. "Ich möchte in diesem Geschäft tätig bleiben, ob als Trainer oder in anderer Funktion kann ich im Moment aber noch nicht sagen", meint der 37-Jährige. WSG Tirol würde den Tiroler sofort wieder verpflichten. "Bei uns stehen die Türen für ihn immer offen", sagt Sportchef Stefan Köck.