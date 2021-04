Abschied bestätigt: Trainer Flick will die Bayern verlassen

Trainer Hansi Flick will den deutschen Serienmeister FC Bayern München mit Saisonende verlassen. Das kündigte der 56-Jährige am Samstag nach dem 3:2-Erfolg des Tabellenführers in der Bundesliga gegen den drittplatzierten VfL Wolfsburg an. "Ich habe dem Verein gesagt, dass ich im Sommer aus meinem Vertrag raus möchte. Ich habe meine Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen", sagte Flick im Sky-Interview. Die Gründe dafür würden vorerst intern bleiben.