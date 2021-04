Flick gegen Salihamidzic: Die bayrischen Streithansln

Bei den Bayern knarrt und knirscht es. Dabei haben die Münchner unter Trainer Hansi Flick in der letzten Saison alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Sie wurden in Deutschland Cupsieger, Meister, Supercupsieger, gewannen die Champions League, den europäischen Supercup und krönten sich zum Klub-Weltmeister.

Dieses Jahr ist man im Cup gegen Kiel schon ausgeschieden, in der Meisterschaft beträgt sechs Runden vor Schluss der Vorsprung auf Leipzig „nur“ fünf Punkte. Und in der Champions League scheiterte man bereits im Viertelfinale an Paris Saint-Germain.