Trotz Sieg in Paris: Die Bayern scheitern im CL-Viertelfinale

Im Viertelfinale der UEFA-Champions League war für den Titelverteidiger bereits Endstation. In der Neuauflage des Finales von 2020 zog der FC Bayern gegen Paris Saint-Germain den Kürzeren und schied wegen der Auswärtstorregel aus. Ein 1:0-Erfolg in Paris war nach der 2:3-Niederlage in München zu wenig.

Paris SG dominierte das Rückspiel und hätte schon in den ersten 45 Minuten eine Vorentscheidung herbeiführen können, ja wenn nicht müssen: Allein Neymar traf innerhalb von fünf Minuten drei Mal die Stange. Doch das Tor sollten die Bayern in Person von Eric Choupo-Moting erzielen, der nach einem Schuss von David Alaba per Kopf zur Stelle war (40.). Ein zweiter Treffer wollte den Bayern dann trotz einer Schlussoffensive nicht mehr gelingen.