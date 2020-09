Abnehmer gefunden: Pavlovic verlässt Rapid Richtung Dänemark

Nun ist die Zukunft des 26-Jährigen allerdings geklärt, Pavlovic verlässt Rapid in Richtung Dänemark. Wie die Wiener am Samstag-Nachmittag mitteilten, wechselt der Stürmer zum Erstliga-Verein Bröndby IF. Für Rapid absolvierte Pavlovic insgesamt 29 Pflichtspiele, in denen acht Treffer gelangen. Zuletzt war er an APOEL Nikosia ausgeliehen.