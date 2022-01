Abflug in die USA: Rapid verkauft Teamstürmer Ercan Kara

Vor zwei Jahren ist Ercan Kara ohne Erfahrung in einer obersten Spielklasse, aber mit großem Selbstvertrauen in die Türkei gereist. Der von Horn günstig erworbene Mittelstürmer ließ im Trainingslager von Tag eins an keine Zweifel daran, sich bei Rapid durchsetzen zu wollen.

Nach dem ersten Corona-Lockdown wurde der Wiener zum Stammspieler und ist seither nicht mehr aus dem Spiel der Hütteldorfer wegzudenken.