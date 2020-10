Ab Freitag kein Amateurfußball im Burgenland mehr

Am Freitag soll bekannt gegeben werden, dass der Spielbetrieb in allen burgenländischen Ligen und Klassen unterhalb der Regionalliga per sofort eingestellt wird. Eine Ausnahme soll es nur für Kinder- und Nachwuchsfußball geben. „Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft den Nachwuchs- und Amateurfußball für unzählige Menschen bald wieder ermöglichen können“, sagte BFV-Präsident Gerhard Milletich in Anbetracht der jüngsten Corona-Entwicklungen und nach Gesprächen mit dem Land Burgenland am Donnerstagabend.

Genauere Details sollen noch folgen. Am Freitagvormittag wird in einer Verordnung, die weitere Vorgangsweise sowie auch der genaue Inhalt dieser Verordnung veröffentlicht.