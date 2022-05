400.000 Real-Fans feierten mit David Alaba und Rekordspieler Marcelo

Der mit Saisonende von Real scheidende Brasilianer Marcelo war der Auserwählte, die steinerne Göttin Kybele im Zentrum des Cibeles-Brunnens mit einem Fanschal und einer Klubfahne zu dekorieren. Zu Queens „We are the Champions“ gab Marcelo der Göttin ein Küsschen auf die Wange und hielt den Pokal in die Höhe.

Abschied als Nr. 1

Er hat schon Übung in dieser Tradition. Erst vor rund einem Monat feierte Real am selben Ort den 35. Liga-Titel. Der 34-jährige Brasilianer löste die Legende Gento mit dem 25. gewonnenen Titel als erfolgreichsten Real-Spieler der 120-jährigen Vereinsgeschichte ab.

„Ich werde dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben“, kündigte der Linksverteidiger bei seinem feierlichen Karriereende an. „Es ist ein wunderbarer Moment in meinem Leben, für mich schließt sich ein Kreis beim besten Klub der Welt.“