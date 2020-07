Red Bull Salzburg stellt einen Negativrekord auf

In den 36 Liga-Heimspielen unter Trainer Roger Schmidt kassierte Salzburg gerade einmal zwei Heimniederlagen. Unter dessen Nachfolger Adi Hütter sind es nach dem 0:1 am Samstag gegen Aufsteiger Altach schon vier und das in nur zwölf Heimspielen in der Bundesliga.

Der Tabellenführer hat also im Schnitt jedes dritte Heimspiel verloren und ist in der Heimtabelle nur Dritter - hinter Altach und Rapid. Vier Heimniederlagen gab es in den zehn Saisonen seit der Klubübernahme durch Red Bull noch nie - bisher waren jeweils drei Heimniederlagen in den Saisonen 2005/'06 und 2010/'11 Negativrekord.

"Es kommt kein Gegner in die Red-Bull-Arena und spielt hier offensiven Powerfußball. Die meisten Teams stellen sich einfach hinten rein. Und dann müssen wir besser Lösungen finden als heute", analysierte Trainer Adi Hütter die Pleite gegen den Aufsteiger. Neues erzählte der gebürtige Altacher damit nicht. Auch seine Vorgänger hatten mit diesem Problem zu kämpfen, auch in den ersten neun Saisonen der Ära Red Bull stellten sich die meisten Bundesliga-Gegner am eigenen Strafraum auf.