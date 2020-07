Salzburg verliert gegen Altach

Nach dem Pause wurde die Aufgabe für Salzburg durch ein einziges Gegentor bereits zur Mission impossible. Altach ging aus dem ersten gefährlichen Konter in Führung. Die Vorarlberger hatten plötzlich eine personelle Überzahl in der Salzburger Hälfte, Tajouri kam frei an den Ball und bezwang Keeper Gulacsi – 0:1 (50.).

Mehr als 40 Minuten hätten die Salzburger noch Zeit gehabt, um den knappen Rückstand aufzuholen. Aber sie benötigten großes Glück, um nicht noch höher in Rückstand zu geraten: Tajouri und Bodul ließen Top-Chancen auf die Entscheidung aus.

Der Meister fand nicht nur nicht zurück ins Spiel, sondern nahm nicht einmal ein Geschenk der Altacher und des Schiedsrichters an: Roth hatte ohne Not Hinteregger leicht gerempelt, der Teamverteidiger nahm die Einladung an und sank theatralisch nieder, Schiedsrichter Muckenhammer entschied trotzdem auf Elfmeter.

Doch bis dieser geschossen werden konnte vergingen Minuten, denn Muckenhammer verwies erst Altach-Coach Canadi und -Teambetreuer Mayer auf die Tribüne, dazu hatte sich Lienhart verletzt und musste vom Platz gebracht werden. Kapitän Soriano bestand den Nerventest nicht und schoss den Elfmeter weit über die Latte (83.).

Es blieb beim 0:1 und der bereits vierten Liga-Heimpleite des Meisters in dieser Saison. Dazu schossen die Salzburger im bewerbsübergreifend 18. Spiel in der Red-Bull-Arena erstmals keinen Treffer. Für Altach war es der zweite Sieg in Serie gegen den Meister und der erste Auswärtssieg nach vier Niederlagen in Folge.