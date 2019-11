3:0 - Dank Haaland nahmen die Salzburger die Hürde WAC

Erst als Marsch neue Kräfte brachte und sich bei den Wolfsbergern doch zeigte, dass sie erst am Donnerstag in der Europa League im Einsatz waren, kamen die ausgeruhteren Salzburger wieder in Spiel. Und die Gäste waren effizient: Haaland verwertete den ersten sehenswerten Angriff in Hälfte zwei zum 2:0 (77.). Und der Jungstar war auch für das 3:0 verantwortlich. Kurz vor Schluss traf der 19-Jährige erneut nach einer Idealvorlage des eingewechselten Daka zum Endstand.