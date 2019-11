Gelb-Rot: Ismael fliegt als erster Bundesliga-Trainer vom Platz

Seit dieser Saison sind im Fußball auch Gelbe und Rote Karten für Trainer und Betreuer möglich. Bis zur 14. Runde hat es gedauert, bis in der österreichischen Bundesliga ein Trainer vom Platz geflogen ist. Valerien Ismael vom LASK sah in Minute 84 zunächst Gelb und gleich darauf Gelb-Rot. Was war passiert?

Der Franzose forderte zunächst lautstark und wild gestikulierend Gelb für Admiras Schößwendter. Grund genug für Schiedsrichter Weinberger, dem Trainer Gelb zu zeigen. Als Ismael daraufhin auch noch hämisch applaudierte, zog der Referee zum zweiten Mal Gelb. Ismael musste daraufhin auf die Tribüne. Die letzten sechs Minuten übernahm schließlich Co-Trainer Andreas Wieland das Coaching.