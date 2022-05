273 Jahre Fußball-Tradition: Die Kult-Klubs im Europa-League-Finale

Eintracht Frankfurt: Österreicher-Klub mit Mythos

123 Jahre Eintracht. 27 Jahre nach den Rangers wurde im März 1899 der „Frankfurter Fußball-Club Victoria von 1899“ gegründet, nach mehreren Fusionen kam 1920 die Eintracht in den Klubnamen. Wie ihr Finalgegner haben die Deutschen auch nur ein europäisches Highlight mit dem Sieg im UEFA-Cup im Jahr 1980. Die Eintracht holte den deutschen Titel auch nur ein Mal, und das ist mit 1959 auch schon ein Weilchen her.

Und der wohl dunkelste Moment der Vereinsgeschichte liegt nicht zehn, sondern 20 Jahre zurück. Eintracht Frankfurt erhielt aber in letzter Instanz doch noch die Lizenz, um in der zweiten Bundesliga spielen zu dürfen. Der Klub blieb nur wegen einer Bankbürgschaft der Hessischen Landesbank (Helaba) über vier Millionen Euro vom Zwangsabstieg in die Regionalliga verschont. 2011 gab es den vierten und bisher letzten Abstieg in die zweite Bundesliga.

Start in BordeauxMit dem sofortigen Wiederaufstieg unter Trainer Armin Veh begann der aktuelle „Mythos Frankfurt“. Gut 12.000 Anhänger feierten am 28. November 2013 im Stade Chaban-Delmas in Bordeaux stundenlang den Gruppensieg in der Europa League. Es entstand ein enges Band zwischen Klub, Fans und Spielern. Das war der Impuls, der seitdem Tausende und Abertausende von Eintracht-Fans in seinen Bann gezogen hat.

Die freundliche Übernahme des Camp Nou von 30.000 weiß gekleideten Frankfurtern im Viertelfinale gegen Barcelona wäre ohne Bordeaux nicht möglich gewesen. Auch nicht, dass der Verein nun 100.000 Mitglieder hat. Denn nur solche können Auswärtstickets beim Verein erwerben.

Die meisten europäischen Spiele mit der Eintracht hat Adi Hütter absolvieren können, 28 inklusive Qualifikationsspielen. Auch Hütter, im Sommer 2021 von Mönchengladbach aus dem Vertrag gekauft, trägt die Eintracht noch im Herzen, wie er jetzt sagte. 2019 schieden die Frankfurter erst im Semifinale im Elferschießen gegen Chelsea aus.

Im Gegensatz zu den Rangers gibt es einige österreichische Geschichten bei der Eintracht. Darunter auch die von Bruno Pezzey, der beim Europacupsieg über Mönchengladbach Abwehrchef war. 42 Jahre später nimmt Martin Hinteregger diese Rolle ein, allerdings nicht im Endspiel, das er wegen einer Verletzung verpasst. Wilhelm Huberts, Thomas Parits, Stefan Lexa, Markus Weissenberger, Christoph Westerthaler, Gerd Wimmer, Erwin Hoffer, Heinz Lindner und Stefan Ilsanker spielten ebenfalls bei den Hessen. Und auf Hütter folgte Oliver Glasner als Trainer. Hütter glaubt fest daran, dass sich Glasner den Titel holt. Aber er warnt auch: „Aufpassen vor den Rangers. Die haben Mentalität und Qualität.“ So wie die Eintracht auch. Könnte spannend werden.