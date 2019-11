2,5 Millionen Euro Strafe: Napoli-Boss bittet die Spieler zur Kasse

De Laurentiis mischt sich gerne in das Tagesgeschäft ein und taucht auch schon einmal unangemeldet in der Mannschaftskabine auf. So hatte er zum Beispiel nach dem enttäuschenden 1:1 im Champions-League-Match gegen Salzburg der Mannschaft ein Trainingslager verordnet.

Das Problem: Die Spieler kamen der Aufforderung des Präsidenten nicht nach, weshalb De Laurentiis nun auf seine Art zurückschlägt. Wenige Tage vor dem wichtigen Champions League-Duell mit dem FC Liverpool verhängte er über die Mannschaft eine Geldstrafe in Höhe von 2,5 Millionen Euro, wie die Gazzetta dello Sport berichtet.