1978 bis 2016: Österreichs letzte Auftakt-Spiele bei Großereignissen

1990 (0:1 gegen Italien)

Österreich ging zwar nicht als Favorit in das Spiel gegen den WM-Veranstalter, „aber der Druck war schon groß, weil wir in den Tests davor die Niederländer geschlagen und gegen Argentinien ein Unentschieden erreicht hatten“, erinnert sich Andreas Ogris. „Für uns wäre gegen Italien ein Remis möglich gewesen.“ Besonders großen Druck verspürt er für die Österreicher bei der EM 2021 nicht. „Für alle Nationen ist das erste Spiel wichtig. In erster Linie trachten sie, diese Partie nicht zu verlieren. Da wir nicht zu den Top-Nationen zählen, müssen wir besonders konzentriert auftreten.“

1998 (1:1 gegen Kamerun)

Nun erinnert sich der Teamchef Herbert Prohaska an das Remis zum Auftakt. „Viele hatten einen Sieg gefordert, dabei war Kamerun in dieser Phase zwei Mal Afrika-Meister. Die Unentschieden gegen Kamerun und Chile waren normale Ergebnisse. Natürlich hätten wir gewinnen können. Dafür hätten wir bessere Leistungen gebraucht und auch einen komplett fitten Andreas Herzog.“ Prohaska glaubt heuer an eine gute Ausgangslage: „Für die Einschätzung kann es nicht schaden, dass Nordmazedonien Deutschland geschlagen hat. Wenn sich Österreich im Vorfeld keine großen Chancen gab, hat man immer mehr erreicht. Ich glaube an einen guten Start.“