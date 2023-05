16 Jahre nach Zwangsabstieg: GAK träumt von Rückkehr in die Bundesliga

Die Grazer profitierten erst von einem Eigentor von Rapid-Verteidiger Dijakovic (54.), Liendl fixierte per Elfmeter den 2:0-Endstand (70.).

Für den GAK wäre der Aufstieg das Ende einer langen Reise. In der Saison 2006/'07 war der Meister von 2004 zwangsabgestiegen und hatte danach einen Neustart in der achten Leistungsstufe gemacht. Schritt für Schritt kämpfte sich der GAK danach in den Profifußball zurück, mit Trainer Gernot Messner winkt nun der Rückkehr in die Erstklassigkeit.