15. Bilanz vor der Trennung: Rapid setzt die Heimmisere fort

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der 15. Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Linzer Durchhaltevermögen: Es ist schon beachtlich, wie der LASK die Saison 2019/'20 bestreitet. Trotz Dreifachbelastung ist nichts von einem Verschleiß zu bemerken. Konzentriert und konsequent wird das Programm heruntergespielt. Am Samstag gab es bei Aufsteiger WSG Wattens den zwölften Sieg im 15. Bundesliga-Spiel. Es reichte für drei Punkte, weil man wieder einmal keinen Treffer zuließ. Mit nur acht Gegentoren haben die Linzer die mit Abstand beste Defensive der Bundesliga - und die soll ja bekanntlich Meisterschaften gewinnen.