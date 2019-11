13. Bilanz vor der Trennung: Rapid-Schreck mit klarer Ansage

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der zwölften Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Husein Balic: Der Fußball ist seit dem Bosman-Urteil ein richtig perverses Geschäft geworden. Da geht es das ganze Jahr medial fast nur mehr darum, wer, wann, wo hinwechselt. Der Fußball selbst scheint nur mehr die wenigsten Journalisten zu interessieren. Einer, der seit Monaten ein Objekt der Spekulationen ist, meldete sich am Samstag spektakulär zu Wort: SKN-Offensivspieler Husein Balic, der ja immer wieder mit Rapid in Verbindung gebracht wird: "Ich bin hier bis Sommer 2020 und alles andere interessiert mich nicht", sagte der 23-Jährige in das Mikrofon eines Sky-Reporters. Als der weiter nachbohrte, wurde Balic noch deutlicher: "Ich bin hier bis Sommer 2020 - und so wird es auch bleiben."