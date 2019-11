Nach Rapids Pleite gegen St. Pölten: "Haben uns nix verdient"

Wieder einmal gab es keine Punkte bei einem Spiel mit mehr als 20.000 Zuschauern. "Ich ziehe den Hut vor den Fans, dass so viele kommen und dann bringen wir keinen gefährlichen Ball aufs Tor. Ich verstehe unsere schwache Heimbilanz nicht", entschuldigte sich Dibon.

Auswärts geht es 2019 um vieles besser. Doch in Altach gab es auch in Topform und -Besetzung schon Probleme. Kühbauer sorgt weder die Form, noch der eingeschlagene Weg, sondern die Verletzungsmisere. Mit Fountas, Kitagawa, Schobesberger und Schick fehlten vier offensive Stammspieler verletzt. "Ich will die Kadersituation wirklich nicht als Ausrede verwenden, aber uns fehlt Qualität. Nur Salzburg könnte so viele Ausfälle verkraften."