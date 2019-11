Fan-Eklat und 0:2 beim LASK: Die Austria im Abstiegskampf

Starker Beginn

Austria-Trainer Christian Ilzer setzte auf eine Dreierkette in der Abwehr und eine erhöhte Personalanzahl im Mittelfeld. Dennoch geriet die Austria von Beginn an unter Druck, der LASK fand gute Chancen vor: Goiginger schoss Goalie Lucic warm (3.), ein Kopftor von Filipovic wurde wegen Abseits nicht anerkannt (5.). Wenige Sekunden danach schickte die Austria ihre Spitze Monschein auf die Konterreise, sein Schuss strich knapp am langen Eck vorbei.

Stümperhaft stellten sich die Wiener dann in der Defensive an, nach einem Einwurf kam der Ball zu Ranftl, der abzog und zum 1:0 traf (7.). Die Austria genießt damit die zweifelhafte Ehre, 2019 das einzige Team zu sein, das in der Ferne immer zumindest ein Tor kassierte.

Danach wich die anfängliche Intensität einer kontrollierten Ruhe beim LASK und vergeblicher Bemühungen der Austrianer, die viel zu selten Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte hatten. Mit der ersten gelungenen Kombination über mehrere Stationen erspielten sich die Wiener eine Chance durch Klein, der an Schlager scheiterte (36.). Der LASK ließ in der Phase vor der Pause trotz hoher Ballbesitzquote den Nachdruck nach vorne vermissen.