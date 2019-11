Ein treuer Austria-Fan beklagt: "Derzeit ist die Luft draußen"

Wie fühlt es sich an, in dieser sportlichen wie wirtschaftlichen Krise Austria-Fan zu sein? Verschwimmt die Leidensfähigkeit schon mit Masochismus? Wie Stefan Herles geht es aktuell vielen Anhängern des angeblich so gepflegten Fußballs, dennoch möchte er primär für sich reden. Er spricht dabei in Bildern. "Es fühlt sich an, als wäre irgendwie die Luft draußen. Als würde Luft aus einer Luftmatratze entweichen. Man versucht, sie wieder aufzublasen, doch es sind einfach zu viele Löcher drinnen."

Auf der intellektuellen Ebene ist es verständlich, dass man sich am Verteilerkreis noch einige Zeit in Geduld wird üben müssen. Allerdings liegt einem die Situation emotional schon viel mehr im Magen. "Man wird schön langsam resignativ", gibt Herles zu. "Denn seit Jahren ist der Stadionbesuch überwiegend mit Frustration verbunden."

Diverse PR-Floskeln und Ausreden der Vereinsführung finden bei ihm absolut kein Gehör mehr. "Das Vereinsmotto ,Anspruch und Stil‘ wird massiv zum Bumerang." Seine Austria sieht er "stuck in the middle" – stecken geblieben im Mittelmaß, wie auch Sportvorstand Peter Stöger bei einem Treffen mit dem Club 1911 bestätigte.