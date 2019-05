1:2 gegen Salzburg - Fünfte Sturm-Heimpleite in Folge

Für Sturm wird es recht ungemütlich im Kampf um ein fixes Ticket für Europa. Nach dem 1:2 gegen Salzburg ist Platz drei und der Fixplatz in der Europa League außer Reichweite, Platz vier nur noch bei einem Sieg beim WAC und einer gleichzeitigen Niederlage der Austria zu erreichen. Den Grazern droht der Play-off-Platz fünf.

Die Grazer griffen nach vier Heimniederlagen in Folge (letzter Erfolg in der Merkur Arena: 17. März beim 1:0 gegen die Austria) in die Trickkiste und ließen sich etwas einfallen. Alsdann suchte man eine Veränderung: Sturm trat mit den Auswärtsdressen der nächsten Saison an. Damit man zumindest zu Beginn gut aus der Wäsch’ sah. Zehn Minuten später taten sie es nicht mehr. Prevljak dribbelte sich durch die hilflose Sturm-Abwehr, Patson Daka traf problemlos – 0:1.