1:2 gegen LASK: Für die WSG Tirol gab’s nur den Schönheitspreis

Cem Üstündag war bisher eher nicht für sein feines Füßchen bekannt. Der Zillertaler verkörperte bei der WSG Tirol vielmehr den Mann fürs Grobe: Üstündag schaffte in dieser Saison in Altach das Kunststück, nur eine Minute nach seiner Einwechslung wieder mit Rot vom Platz zu fliegen

Dabei ist der 23-Jährige gar nicht so ein Raubein, tatsächlich hat dieser Cem Üstündag sogar verdammt viel Gefühl in seinem rechten Fuß, wie er am Sonntag eindrucksvoll unter Beweis stellte: Von der Mittellinie zog der WSG-Mittelfeldmann ab und zirkelte die Kugel über den verdutzten LASK-Goalie Jörg Siebenhandl aus 55 Metern zum 1:0 ins Tor (16.) – ein spektakulärer Treffer, der in keinem Bundesliga-Saisonrückblick fehlen wird, Cem Üstündag in seiner Karriere wohl aber nicht mehr allzu oft gelingen wird.