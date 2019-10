12. Bilanz vor der Trennung: Rapid-Fans pfeifen Dame aus

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der zwölften Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Grazer Premiere: Sturms bisheriger Saisonverlauf ist ein Auf und Ab. Vor drei Wochen gab es noch eine völlig unnötige 0:1-Niederlage bei der in dieser Saison inferioren Austria. Nach der zweiten Länderspielpause meldeten sich die Grazer mit einem 1:1 gegen Leader Salzburg und einem 4:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht St. Pölten zurück. Mann des Spiels war ein Bulgare: Kiril Despodow erzielte drei Treffer. Damit hat die 22-jährige Cagliari-Leihgabe erstmals auch in der österreichischen Bundesliga seine Abschlussqualitäten unter Beweis gestellt.