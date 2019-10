Nach dem 2:3 in Salzburg: Fehlt Rapid das gewisse Etwas?

Auch Jesse Marsch hat Rapid noch nicht abgeschrieben. "Ein Kompliment an Rapid, sie haben in der zweiten Halbzeit einen richtig guten Kampf gezeigt. Es war ganz schwierig für uns, besonders bei Standards. Wir hatten ein bisschen Glück", meinte der US-Amerikaner, der mit seiner Mannschaft zwar die Hütteldorfer und den WAC (2:2 gegen Admira) abgeschüttelt hat, aber den LASK (1:0 in Altach) einfach nicht los wird: "Mit den halben Punkten in den Play-offs wird die Saison noch ganz eng werden."