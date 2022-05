1.000 Liter Freibier und Fans: So plant Salzburg die Meisterparty

Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer weiß, wie man den 11,5 Kilogramm schweren Meisterteller in den Himmel stemmt. Für den 36-Jährigen ist es bereits der 14. Meistertitel, für die Salzburger der neunte in Folge. Die Routine bei den Feierlichkeiten ist also gegeben, und doch wird heute alles ganz speziell. Nach zwei Jahren Pause wegen der Pandemie kann man endlich wieder mit den Fans feiern. Der Titel ist längst fixiert, fehlt nur noch ein Sieg gegen Austria Klagenfurt zum Abschluss, und einer perfekten Meisterparty steht nichts mehr im Wege.