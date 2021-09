100. Reds-Tor von Salah: "Absolut herausragende Leistung"

Mohamed Salah hat beim 3:3 von Liverpool gegen Aufsteiger Brentford einen hausinternen Rekord aufgestellt. Niemand zuvor erzielte in der Klubgeschichte der "Reds" so schnell 100 Tore wie der 29-jährige Ägypter. Trainer Jürgen Klopp schwärmte über seinen Stürmer und meinte, Salah werde wahrscheinlich "der schnellste Spieler aller Zeiten sein, der 150 Tore erzielt hat, so sieht es aus".