Salah legt sich mit Ägyptens Verband an: "Es ist nicht normal"

Zwischen dem Stürmerstar Mohamed Salah und dem ägyptischen Fußball-Verband (EFA) bahnt sich ein großer Streit an. Per Twitter äußerte der Liverpool-Profi heftige Kritik am EFA. "Es ist normal, dass ein Fußballverband versucht, die Probleme der Spieler zu lösen, damit sie Trost spenden können. Aber genau das Gegenteil ist der Fall", schrieb der Mann, der zu den drei Kandidaten für den Titel "Europas Fußballer des Jahres" zählt. "Es ist nicht normal, dass meine Nachrichten und die Briefe meines Anwalts ignoriert werden… Ich weiß nicht, warum. Haben Sie keine Zeit, uns zu antworten?", wundert sich der 26-Jährige.