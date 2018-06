WM, Tag 8: Argentinien zittert, Frankreich jubelt

Nach Russland und Uruguay haben sich auch Frankreich und Kroatien vorzeitig für das Achtelfinale der Fußball-WM in Russland qualifiziert. Die Franzosen besiegten am Donnerstag in der Gruppe C in Jekaterinburg Außenseiter Peru 1:0 (1:0), die Kroaten anschließend in der Gruppe D in Nischni Nowgorod Vizeweltmeister Argentinien mit 3:0 (0:0). Damit steht Superstar Lionel Messi vor dem Aus.

Denn Argentinien hatte schon im Auftaktspiel mit dem 1:1 gegen WM-Debütant Island schwer enttäuscht. Ante Rebic (53.), Luka Modric (80.) und Ivan Rakitic (91.) erzielten die Tore für die Kroaten, die schon mit einem 2:0-Erfolg über Nigeria ins Turnier gestartet waren und mit sechs Punkten auf dem besten Weg zum Gruppensieg sind.

Sollte Island am Freitag (17.00 Uhr MESZ, KURIER.at-Liveticker) in Wolgograd gegen Nigeria nicht verlieren, dann hätten die Argentinier ihr Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand.