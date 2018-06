Kein Sieger im Duell zwischen Dänemark und Australien

Australien und Dänemark haben sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit einem 1:1 (1:1) getrennt. Während die favorisierten Dänen mit nun vier Zählern aus zwei Spielen auf Achtelfinal-Kurs blieben, schrieben die Australier zumindest einmal an. Christian Eriksen traf für die Dänen am Donnerstag in Samara zur frühen Führung (7.), Mile Jedinak glich für die "Socceroos" per Hands-Elfmeter (38.) aus.

Es war der bereits elfte Strafstoß im Rahmen dieser Endrunde, bei der WM in Brasilien 2014 waren es insgesamt 13 gewesen. Die Australier hielten ihre Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase damit aufrecht. Am Dienstag treffen sie zum Abschluss der Gruppe C auf Peru. Dänemark spielt dann gegen Frankreich, das sich am Donnerstag mit einem Sieg gegen die Südamerikaner bereits das Achtelfinal-Ticket sichern könnte.