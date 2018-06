0:3-Debakel gegen Kroatien - Argentinien droht das WM-Aus

Superstar Lionel Messi und Vizeweltmeister Argentinien droht bei der Fußball-WM in Russland das vorzeitige Aus. Die Südamerikaner verloren am Donnerstagabend in Nischni Nowgorod gegen Kroatien verdient mit 0:3 (0:0). Das Tore erzielten Ante Rebic (53.), Luka Modric (80.) und Ivan Rakitic (91.). Die Kroaten, die schon gegen Nigeria 2:0 gewonnen hatten, stehen damit vorzeitig im Achtelfinale.

Die Argentinier, die nur mit einem 1:1 gegen WM-Debütant Island gestartet waren, halten dagegen vor ihrem abschließenden Match am Dienstagabend (20.00 Uhr MESZ, KURIER.at-Liveticker) in Sankt Petersburg gegen Nigeria bei lediglich einem Zähler. Sollten die Isländer am Freitag (17.00 Uhr, KURIER.at-Liveticker) in Wolgograd gegen Nigeria nicht verlieren, dann hätten Messi und Co. ihr Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand.