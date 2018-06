WM, Tag 4: Fehlstart für zwei Titelfavoriten - alle Tore

Am vierten WM-Tag waren in Russland gleich zwei der ganz großen Titelmitfavoriten im Einsatz: Deutschland, seines Zeichens amtierender Weltmeister, sowie Brasilien. Während der in der Vorbereitung schwächelnde Titelverteidiger gegen Mexiko gefordert wurde und eine überraschende 0:1-Niederlage kassierte, bekamen es die zuvor elf Spiele ungeschlagenen Brasilianer mit der Schweiz zu tun. Und auch hier strauchelte der Favorit, die Schweiz erkämpfte ein 1:1. Ehe die beiden Titelfavoriten aber zum Einsatz kamen, stand noch das Spiel zwischen Costa Rica und Serbien auf dem Programm.

Freistoßtor bringt Entscheidung

In einer über 90 Minuten eher mäßigen Partie waren es die Serben, die am Ende jubeln durften. Serbien war in Samara von Beginn an das Team mit spielerischen Vorteilen, machte daraus aber lange Zeit zu wenig. In Minute 56 musste dann eine Standardsituation herhalten, um eine Entscheidung herbeizuführen. Kapitän Aleksandar Kolarov verwandelte einen Freistoß direkt und brachte seinem Team damit das so wichtige 1:0.