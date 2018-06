WM-Splitter: Hexenmeister sagte Mexiko-Sieg voraus

08:45 | Mirad Odobasic

15.6. Mexikos selbst ernannter oberster Hexenmeister hat in einer Zeremonie einen 1:0-Sieg für "El Tri" gegen Deutschland vorausgesagt. Er ordne an, dass das mexikanische Nationalteam die ersten vier Partien gewinnen und einen sehr guten Platz erreichen werde, sagte Antonio Vazquez Alba umnebelt von Rauch. Der Hexenmeister verbreitete am Mittwoch ein Video des WM-Rituals, das er im Mexiko-Trikot vornahm, auf Twitter. "Ometeotl, so möchte ich das, so wünsche ich das, so ist es, so wird es sein", sprach der sogenannte "Brujo Mayor" in Richtung des aztekischen Gottes, der der Mannschaft Glück bringen soll. Die mexikanische Mannschaft werde allerdings nicht Weltmeister, so der Hexenmeister.