Kroatischer Sportsoziologe: „Wir können mehr als Bengalen werfen“

Warum bringt Kroatien so viele Weltklasse-Fußballer hervor?

Es gibt dafür mehrere Erklärungen. Talent ist nur eine, die Fluchtbiografien einiger Spieler eine andere. Wichtig ist auch, dass unsere Sportvereine wenig Geld haben, der Leistungsgedanke aber überall groß geschrieben wird. Und es gibt diesen Trotz: Wir sind arm, aber wir zeigen es den anderen.

Die besten Spieler des Landes im Ausland, die nationale Liga dümpelt dahin: Warum ist das Interesse am Fußball dennoch größer als etwa in Österreich?

Wir müssen hier unterscheiden: Im Moment sind in erster Linie jene zu sehen, die die Erfolge unseres Nationalteams konsumieren, die Flaneure der Globalisierung, die oft nicht einmal wissen, was ein Abseits ist. Und die nicht nur bei uns auf den Plan treten. Doch es gibt in Kroatien auch eine zweite Gruppe, der ich mich zurechne: die Gruppe der Fans, die sich Sorgen um die Qualität und Ehrlichkeit der kroatischen Liga machen. Das sind nicht so viele.

Präsidentin Kolinda Grabar Kitarovic: eine aus Ihrer Gruppe oder eine Trittbrettfahrerin?

Wohl eine Mischung aus beiden. Überall in Europa setzt die Politik derzeit auf die populistische Karte, so ist der Zeitgeist. Andererseits habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn sie vor Trump und Co. tänzelt. Auch nicht, das sie halbnackte junge Männer herzt. Das hat sogar seinen Charme. Verwerflich ist viel mehr, dass sie mit verurteilten Männern wie Zdravko Mamic (gilt als der Zagreber „Fußball-Pate“, wurde inzwischen zu 6,5 Jahren verurteilt, befindet sich aber in Bosnien auf freiem Fuß) Geburtstag feierte.

Apropos Mamic: Wird Luka Modric nach der WM wegen seiner Falschaussage wie ein normaler Staatsbürger von den Gerichten behandelt werden?

Er ist ein Held in Kroatien und wird einer bleiben. Doch es wird die Zeit kommen, da werden mehr Leute zwischen seinen Leistungen auf dem Rasen und seinem ungeheuerlichen „Ich kann mich nicht erinnern“ differenzieren.