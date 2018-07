Verletzte bei Ausschreitungen nach Kroatien-Sieg in Ottakring

Bereits während des Spiels sei es zu vereinzelten Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz gekommen. Fußballfans seien auf die Fahrbahn der Ottakringer Straße gelaufen. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff wurden erneut zahlreiche pyrotechnische Gegenstände wie etwa Fackeln und Böller gezündet und in die eigene Fan-Menge geworfen, schilderte Polizeisprecher Patrick Maierhofer das Geschehen. "Mehrere hundert Personen liefen auf die Fahrbahn und brachten den Verkehr in diesem Bereich komplett zum Erliegen", heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Wien (LPD).

Schwere Augen- und Ohrenverletzungen

Polizisten der Einsatzeinheit wurden auf zwei Frauen aufmerksam, die durch die geworfenen Feuerwerkskörper schwer verletzt worden seien. Laut erster Diagnose der Wiener Berufsrettung drohe einer Frau der Verlust der Hörfähigkeit an einem Ohr und der zweiten Frau der Verlust der Sehfähigkeit an einem Auge, berichtet die Polizei.