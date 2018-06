"Ende nicht wie Elvis": Ein Appell an Maradona

Gefallener Heiliger

Die Skandale um Diego Maradona reißen seit Jahren nicht ab, sie waren auch während seiner erfolgreichen Karriere, die neben zahlreichen Titeln beim FC Barcelona und bei Napoli ihren Höhepunkt mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko fand, omnipräsent. Schon 1982 nahm er das erste Mal Kokain zu sich, die Droge sollte sein Leben maßgeblich bestimmen. 1991 löste der SSC Napoli den Vertrag mit ihm auf, nachdem bei einer Dopingprobe sein Kokainkonsum, der in Neapel ein offenes Geheimnis gewesen sein soll, auf. Neapels Oberstaatsanwalt genehmigte die Festnahme des Stürmers nicht, erstens aus Angst vor der Reaktion der Fans, die ihn wie einen Heiligen verehrten, zweitens, weil er Kontakte zur Mafia gehabt haben soll. "Bei Ermittlungen gegen einen Mafia-Boss stießen wir auf Maradona. Er kaufte beträchtliche Mengen Drogen, die er selbst konsumierte oder einigen Prostituierten weitergab, die er in einem Hotel traf", sagte der Staatsanwalt Luigi Bobbio zu der Causa später.

Maradona ergriff die Flucht und setzte sich nach Argentinien ab, wurde dort wegen seines Drogenkonsums verhaftet. Der damals 30-Jährige wurde zu 14 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und zu einer Entziehungskur verurteilt. Der argentinische Verband sperrte ihn für 15 Monate. Einem Engagement beim FC Sevilla in Spanien, das in Erinnerung blieb, weil er Journalisten auf seinem Anwesen mit einem Luftgewehr beschoss, folgte die abermalige Rückkehr in die Heimat. Argentinien führte er zur WM 1994 in den USA, dort wurde er des Dopings überführt.

Der Superstar zeigte sich in der Vorrunde von seiner besten Seite, krönte sein Auftreten mit einem Tor beim 4:0 über Griechenland. Nach seinem Ausschluss schied die "Albiceleste" im Achtelfinale aus. "Der König ist tot, wir spielen weiter", sagte der damalige FIFA-Generalsekretär Sepp Blatter.