Argentinien zittert sich gegen Nigeria zum Aufstieg

Quasi in letzter Sekunde hat sich Argentinien für das Achtelfinale der Fußball-WM qualifiziert. Ein Treffer von Marcos Rojo in der 86. Minute sicherte dem schwer unter Druck stehenden Vizeweltmeister am Dienstag in St. Petersburg in einer emotionalen Partie einen 2:1-(1:0)-Sieg über Nigeria und Platz zwei in Gruppe D. Die nächste Bewährungsprobe wartet im Achtelfinale am Sonntag mit Frankreich.

Der zuletzt farblose Superstar Lionel Messi hatte Argentinien mit seinem ersten WM-Tor seit vier Jahren - auch damals traf er ebenso wie Rojo gegen Nigeria - früh in Führung gebracht (14.). Durch einen Foulelfer glich Victor Moses (51.) bald nach Wiederbeginn etwas überraschend aus, ehe sich in einem spannenden Finish der Doppelweltmeister doch noch durchsetzte. Nigeria muss als Gruppendritter mit einem Punkt weniger als Argentinien die Heimreise antreten.