Kroatien bleibt mit 2:1-Erfolg gegen Island ungeschlagen

Kroatien ist nach einem 2:1 (0:0) gegen Island ohne Punktverlust in das Achtelfinale der Fußball-WM eingezogen. Damit trifft der Sieger der Gruppe D am Sonntag (20.00 Uhr) in Nischni Nowgorod auf Dänemark. Neuling Island muss hingegen als Gruppenvierter die Heimreise ebenso antreten wie Nigeria, das Argentinien in letzter Sekunde 1:2 unterlag.

Nach einer schwachen ersten Hälfte brachte Milan Badelj eine kroatische B-Elf in Führung (53.). Gylfi Sigurdsson glich aus einem Elfmeter eine Viertelstunde vor Schluss aus. In der 90. Minute sorgte Ivan Perisic doch noch für den dritten Sieg Kroatiens im Turnierverlauf.