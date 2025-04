Frauen im Sport in den 1970ern? „Nein, Fußball ist mir zu proletoid"

Ob mit Laufschuhen oder an TV-Mikrofonen – immer mehr Frauen geben im Sport den Ton an. Konträr zum letzten Jahrhundert. In dem hatten Vorurteile dominiert.

Bis 1970 war Frauen-Fußball in Deutschland verboten. Während sich der ÖFB an die UEFA-Weisung hielt und seinen Vereinen befahl, auf ihren Plätzen keine weiblichen Wesen kicken zu lassen. Umgekehrt waren die Vorurteile ähnlich groß.