Von Stadlober bis Annerl: Wenn Frauen im Sport die Hosen anhaben

Mehr als "Lächle und schweig!"

Noch in den 80er-Jahren, als sie als Roswitha Steiner den Slalom-Weltcup dominierte, wurde die Salzburgerin fast ausschließlich von Männern interviewt. Und noch in den 90ern wurden von südländischen TV-Sendern nur aus optischen Gründen attraktive Damen nach dem Motto „Lächle und schweig“ zu Fußball-Diskussionen beigezogen, während man hierzulande Frauen im Fußball erst gar nicht ans Mikrofon ließ. Inzwischen geben immer mehr Fußball-Expertinnen den Ton an. So hatte nach dem letzten Länderspiel gegen Slowenien beim ORF nicht Herbert Prohaska, sondern Viktoria Schnaderbeck das erste (Analyse-)Wort.

Turnpräsidentin Jahn weiß am besten, wie man sich sowohl vor als auch hinter dem Mikrofon verhält, war sie doch 32 Jahre lang als ORF-Sportredakteurin im Bilde gewesen, ohne sich eitel in selbiges zu drängen.