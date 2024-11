Verstappen und Kollegen in Katar: Die Moralkeule ist verschwunden

Max Verstappen ist der vierte WM-Titel nicht mehr zu nehmen. Beim vorletzten Rennen wird nur noch um die Marken-WM gerast in Katar. Dort, wo am Tag genau vor zwei Jahren die deutsche Fußball-Nationalelf, genervt durch politische Zwischenrufe, in der Vorrunde ausschied. So manchem Medium genügte nicht, dass sich die DFB-Spieler beim Mannschaftsfoto aus Protest gegen Katars Menschrechtsignoranz die Münder zuhielten. Öffentlichkeitswirksam wurde sogar ein WM-Boykott der Kicker gefordert.