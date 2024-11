So viele Punkte fehlen Rapid und dem LASK in der Conference League

Ein Sieg reicht

Anstatt nach einem Erfolg gegen Shamrock bei Omonia Nikosia und im finalen Heimspiel gegen Kopenhagen noch zwei Chancen auf das nötige Pünktchen zu haben, muss jetzt wohl noch ein Sieg her. Gegen bessere Gegner als es die Iren waren.

Klauß war zwar „extrem verärgert über unseren fahrlässigen Start in die zweite Hälfte“, hält aber nicht viel davon, allzu sorgenvolle Rechenspiele anzustellen. Angelehnt an das Motto seiner öffentlichen Präsentation in Hütteldorf vor einem Jahr: „Und was ist, wenn wir gewinnen?“