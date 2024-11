Cadillac ab 2026 in der Formel 1 - warum es plötzlich schnell gegangen ist

Am Montag machten die Verantwortlichen den Weg frei für den Einstieg von General Motors (GM) in die Formel 1. Die Tochter Cadillac wird ab 2026 mit einem eigenen Rennstall das elfte Team in der Königsklasse sein.

Man würdige mit dieser Vereinbarung „die erheblichen Fortschritte von General Motors und seinen Partnern bei ihrer Vorbereitung auf den Einstieg in die Formel 1“, erklärte Greg Maffei, Chef des Formel-1-Rechteinhabers Liberty Media. F1-Boss Stefano Domenicali sagte, das Engagement des Autokonzerns bzw. von Cadillac sei „ein wichtiger und positiver Beweis für die Entwicklung unseres Sports“.

Hinter dem Einsatz von General Motors steht die Bewerbung von Andretti, die 2023 von der FIA akzeptiert wurde, bei den Rechteinhabern aber für Turbulenzen gesorgt hatte. Andretti wurde auf 2028 vertröstet.